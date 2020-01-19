Seben Beraberliğe Abone

Haber: Erdal Tanrıverdi

Lige şampiyonluk hedefiyle giren temsilcimiz son haftalarda düşüşe geçmişti. 2.yarıda çıkışa geçmek isteyen Sebenspor 18 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te Tokat Ali Yücel Spor Salonu’nda Tokat Gençlik Spor Kulübü takımına konuk oldu. Temsilcimiz 13.hafta maçını kazanarak çıkışa geçmek için parkeye çıktı. Maçın ilk yarısında temsilcimiz karşısında etkili olan ev sahibi ekip soyunma odasına 13-9 önde gitti. Ancak 2.yarıda Sebenspor müthiş bir oyun ortaya koydu. Ekibimiz maçı 28-28 eşitlikle bitirmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta Bahçelievler ile berabere kalan Sebenspor üst üste 2.beraberliğini aldı. Sebenspor 14.haftada 1 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’te İstanbul Üniversitesi ile Karaçayır Spor Salonu’nda karşılaşacak.

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Kürşat Kef - Mesut Ateş

Tokat GSK: Veysel, Musa, Ümit, Onur, Zekeriya, Ozan, Mertcan, Mert, Öztürk Ahmet, Sedatcan, Ekrem, Batuhan, Enes, Berk, Cuma Tahir, Muhammed Fatih

Antrenörler: Emre Dursun, Ahmet Çavdar

Sebenspor: Furkan, İsmail Altunbaş, İsmail Özgün, Umut, Berkay, Eray, Furkan Emre, Emircan, Batuhan, Kerem, Doğukan, Berat, Baran, Samet Can, Kadir

Antrenörler: Gürkan Gümüş, Anıl Keser

İY: 13-9 / MS: 28-28