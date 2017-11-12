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12 Kasım 2017 Pazar
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    • Seben Demirin bileğini büktü

    Erkekler Hentbol 2. Liginin D Grubunda ilimizi temsil eden Sebenspor, ligin ilk haftasında Sivas Demirspor’u konuk etti. Karaçayır Spor Salonunda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 27 – 19 kazandı.

    12 Kasım 2017 Pazar 11:41
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    Seben Demirin bileğini büktü

    Haber: Gönül OLUTÜRK

    Erkekler Hentbol 2.Ligi D Grubu’nda ilimizi temsil eden Sebenspor ilk hafta maçında konuk ettiği Sivas Demirspor’u özellikle 2.yarıdaki performansı ile 27-19 yenerek lige hızlı bir giriş yaptı.Rakip takımın antrenörsüz çıktığı maçın ilk golü 2.dakikada Sivas Demirspor’dan geldi: 0-1. 4.dakikada 1-1 eşitliği yakalayan temsilcimiz 6.dakikada 2-1 öne geçti. Bu bölümde Sivas temsilcisinde Emre Can’ın forması yırtıldı. Denk giden oyunun 15.dakikası 4-4 beraberlikle geride kaldı. 20.dakikayı Sebenspor 7-6 önde bitirdi. Temsilcimiz 25.dakikayı 9-7 üstünlükle geçerken, konuk ekip 27.dakikada bir kez daha eşitliği yakaladı: 9-9. Zorlu bir mücadeleye sahne olan ilk yarıyı temsilcimiz 11-10 önde tamamladı. İlk yarıya beyaz forma ile çıkan Sivas Demirspor 2.yarıya mavi forma ile çıktı. 2.yarının ilk 5 dakikası 12-11 temsilcimizin üstünlüğü ile geride kaldı. Oyuna ağırlığını koyan temsilcimiz 10.dakikada 4 farkı yakaladı: 16-12. 15.dakika 18-15 Sebenspor üstünlüğü ile geçilirken, ekibimiz 2 7 metre atışı kaçırınca 17.dakikada fark 1 sayıya kadar indi: 18-17. 20.dakikada 19-19 eşitlik oluştu. Bu dakikadan sonra temsilcimiz çok iyi savunma yapınca 10 dakika boyunca gol yemedi. 25.dakikayı 23-19 üstünlükle geride bırakan Sebenspor maçtan da 27-19 galip ayrılan takım oldu. Maç sonrası Sebenspor takımı, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ ile beraber fotoğraf çektirdi. Temsilcimiz 2.haftada Düzce Cumayeri Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

    Salon: Karaçayır

    Sebenspor: Berat, Oğuzalp, Anıl, İsmail Özgün, Emre, Eray, Birkan Burhan, Tolgahan, İsmail Aslanbaş, Berkay, Samet Can, Furkan Emre, Kerem, Harun, Doğukan, Kadir

    Antrenör: Gürkan Gümüş

    Sivas Demirspor: Zeki Can, Baturay Can, M.Fatih, Alperen, Adem Kara, Furkan, Berat, Adem Kutluca, Abdurrahman, Ekrem, Emre Can, Kaan

    Anahtar Kelimeler: Erkekler, Hentbol, 2., Liginin, D

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