Haber: Gönül OLUTÜRK

Erkekler Hentbol 2.Ligi D Grubu’nda ilimizi temsil eden Sebenspor ilk hafta maçında konuk ettiği Sivas Demirspor’u özellikle 2.yarıdaki performansı ile 27-19 yenerek lige hızlı bir giriş yaptı.Rakip takımın antrenörsüz çıktığı maçın ilk golü 2.dakikada Sivas Demirspor’dan geldi: 0-1. 4.dakikada 1-1 eşitliği yakalayan temsilcimiz 6.dakikada 2-1 öne geçti. Bu bölümde Sivas temsilcisinde Emre Can’ın forması yırtıldı. Denk giden oyunun 15.dakikası 4-4 beraberlikle geride kaldı. 20.dakikayı Sebenspor 7-6 önde bitirdi. Temsilcimiz 25.dakikayı 9-7 üstünlükle geçerken, konuk ekip 27.dakikada bir kez daha eşitliği yakaladı: 9-9. Zorlu bir mücadeleye sahne olan ilk yarıyı temsilcimiz 11-10 önde tamamladı. İlk yarıya beyaz forma ile çıkan Sivas Demirspor 2.yarıya mavi forma ile çıktı. 2.yarının ilk 5 dakikası 12-11 temsilcimizin üstünlüğü ile geride kaldı. Oyuna ağırlığını koyan temsilcimiz 10.dakikada 4 farkı yakaladı: 16-12. 15.dakika 18-15 Sebenspor üstünlüğü ile geçilirken, ekibimiz 2 7 metre atışı kaçırınca 17.dakikada fark 1 sayıya kadar indi: 18-17. 20.dakikada 19-19 eşitlik oluştu. Bu dakikadan sonra temsilcimiz çok iyi savunma yapınca 10 dakika boyunca gol yemedi. 25.dakikayı 23-19 üstünlükle geride bırakan Sebenspor maçtan da 27-19 galip ayrılan takım oldu. Maç sonrası Sebenspor takımı, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ ile beraber fotoğraf çektirdi. Temsilcimiz 2.haftada Düzce Cumayeri Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Salon: Karaçayır

Sebenspor: Berat, Oğuzalp, Anıl, İsmail Özgün, Emre, Eray, Birkan Burhan, Tolgahan, İsmail Aslanbaş, Berkay, Samet Can, Furkan Emre, Kerem, Harun, Doğukan, Kadir

Antrenör: Gürkan Gümüş

Sivas Demirspor: Zeki Can, Baturay Can, M.Fatih, Alperen, Adem Kara, Furkan, Berat, Adem Kutluca, Abdurrahman, Ekrem, Emre Can, Kaan