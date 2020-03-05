Seben Evinde Mağlup

Haber: Erdal Tanrıverdi
Başa baş bir mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısını konuk ekip tek sayı farkla önde kapattı: 10-11. 2.yarıda temsilcimiz üstünlüğü yakalamakta başarılı olamayınca salondan 26-23 mağlup ayrıldı. Temsilcimiz 18.hafta maçında 14 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te Seyhan Belediyespor takımına konuk olacak.
Salon: Karaçayır
Hakemler: Gökhan Keskin – Orhan Keskin
Sebenspor: Emirkan, İsmail Altunbaş, İsmail Özgün, Umut, Aykut, Berkay, Eray, Emircan, İsmail Altuntaş, Batuhan, Kerem, Doğukan, Berat, Baran, Samet Can
Antrenörler: Gürkan Gümüş – Anıl Keser
Ümit A.İ.H.L.: Alihan, Kadir, Semih, Can, Berk, Baran, Cenk, İzzet, Yasin, Muhammed Emre, Muhiddin Anıl, Uğur Can, Ümit, Abdullah, Ali
Antrenörler: Orhan İlerisoy – Esin İlerisoy
İY: 10-11 / MS: 23-26