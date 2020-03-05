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Seben Evinde Mağlup

İlimizi Erkekler Hentbol 1.Ligi’nde temsil eden Sebenspor 17.hafta mücadelesinde konuk ettiği Ümitköy A.İ.H.L.takımına 26-23 mağlup oldu.

Seben Evinde Mağlup

Haber: Erdal Tanrıverdi

Başa baş bir mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısını konuk ekip tek sayı farkla önde kapattı: 10-11. 2.yarıda temsilcimiz üstünlüğü yakalamakta başarılı olamayınca salondan 26-23 mağlup ayrıldı. Temsilcimiz 18.hafta maçında 14 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te Seyhan Belediyespor takımına konuk olacak.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Gökhan Keskin – Orhan Keskin

Sebenspor: Emirkan, İsmail Altunbaş, İsmail Özgün, Umut, Aykut, Berkay, Eray, Emircan, İsmail Altuntaş, Batuhan, Kerem, Doğukan, Berat, Baran, Samet Can

Antrenörler: Gürkan Gümüş – Anıl Keser

Ümit A.İ.H.L.: Alihan, Kadir, Semih, Can, Berk, Baran, Cenk, İzzet, Yasin, Muhammed Emre, Muhiddin Anıl, Uğur Can, Ümit, Abdullah, Ali

Antrenörler: Orhan İlerisoy – Esin İlerisoy

İY: 10-11 / MS: 23-26

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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