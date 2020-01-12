Seben Galibiyeti Kaçırdı

Haber: C.Kutay Aykan

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maç oldukça heyecanlı ancak bir o kadar da kısırdı. Kafaya kafaya geçen ilk yarıyı konuk takım 13-12 önde tamamlarken, 2.yarıda maçın hakemleri temsilcimiz aleyhine garip kararlar verdi. Son ana kadar heyecan içinde geçen maçın son bölümünde Sebenspor bir 7 metre atışı kaçırdı ve son anlara 24-23 geride girdi. Ancak son saniyelerde ekibimiz bir 7 metre atışı kazandı. Ekibimiz bu atışı gole çevirince mücadele 24-24 eşitlikle tamamlandı. Temsilcimiz 13.haftada 18 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te Tokat Gençlik SK ile Ali Yücel Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Deniz Öztürk – Sinan Yıldırım

Sebenspor: Furkan, İsmail Altunbaş, İsmail Özgün, Umut, Emirkan, Berkay, Eray, Furkan Emre, Emircan, İsmail Altuntaş, Batuhan, Doğukan, Berat, Baran, Samet Can, Kadir

Bahçelievler Belediyesi: Evren, Mehmet Şafak, Oğuzhan, Efe Erdem, Berat, Muhammed, Muhammed Mirhan, Şuca, Mehmet Ali, Burak Can, Ahmet

İY: 12-13 / MS: 24-24