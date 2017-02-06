Haber: Aysun Beykoz

Salon: Karaçayır Spor Salonu

Sebenspor: Berat, Oğuzalp, Ramazan Erol, İsmail Özgün, Kerem, Eray, Birkan Burhan, İsmail Altunbaş, Berkay, Anıl, Ömer, Sametcan, Cemal, Kadir

Karabağlarspor: Fahri, Cihan, İsa, Emre, Sezgincan, Onur, Ebubekir, Ramazan, Alp Efe, Burak, Oğuzhan,

İlk yarı: 11-13

İlk gün maçında Aydın PTT gibi zorlu bir rakiple 22-22 berabere kalan temsilcimiz bu mücadeleye kazanmak için çıktı. Kora kor bir oyuna sahne olan maçın ilk yarısını konuk ekip 13-11 önde kapattı. Mücadelenin 2.yarısında daha etkili bir oyun oynayan ekibimiz 2.yarının ilk dakikalarından itibaren üstünlüğü ele geçirdi. Karşılaşmayı 28-25 alan Sebenspor haftayı en karlı kapatan takımlardan oldu. Maçtan sonra Sebensporlu oyuncular ve idareciler büyük sevinç yaşadı.