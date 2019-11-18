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Seben Lidere Tek Sayıyla Kaybetti

İlimizi Erkekler Hentbol 1.Ligi’nde temsil eden Sebenspor 8.hafta mücadelesinde konuk olduğu lider Başkent Akademi takımına zorlu bir mücadelenin ardından 29-28 mağlup oldu.

Seben Lidere Tek Sayıyla Kaybetti

Haber: C.Kutay Aykan

Prof.Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda Pazar günü saat 15.00’te oynana maça rakibiyle başa baş bir oyun oynayarak başlayan temsilcimiz Sebenspor ilk yarıyı 15-14 önde kapattı. 2.yarının son anlarına kadar kafa kafaya giden maçı ev sahibi takım 1 gol farkla kazanarak liderliğini sürdürdü: 29-28. Temsilcimizde maçın yıldızı olan 12 gollü Eray’ın performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Temsilcimiz 9.haftada 1 Aralık Pazar günü saat 13.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda Aydın PTT SK takımını konuk edecek.

Salon: Prof.Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu

Hakemler: Kadir Tuncer – Sıtkı Can Pekin

Başkent Akademi: Emre, Aziz Gökay, Zafer, Barış, Ömer, Hasan Baran, Muhammed Anıl, Cavit, Görkem, Ersin, Fatih, Yunus Emre, Kayhan, Anılcan Furkan

Antrenörler: Sergey Salın, Doğan Sezer

Sebenspor: Furkan, İsmail Altunbaş, İsmail Özgün, Umut, Berkay, Eray, Furkan Emre, Emircan, Uğur, İsmail Altuntaş, Batuhan, Kerem, Berat, Baran, Sametcan, Kadir

Antrenörler: Gürkan Gümüş, Anıl Keser

Seyhan Belediyespor: Oğuzhan, Ferdi, Ramazan, Orçun, Fatih, Sırrı Kemal, Kadir, Ahmet, Mehmet, Batuhan, Umut, Nuhan, Murat Beyaz, Ayhan Özenç

Antrenörler: Mehmet Bilbek, Atilla Duran Arslan

İY: 14-15 / MS: 29-28

Esra Perçin

Esra Perçin

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