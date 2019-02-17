Seben Süper Lige Göz Kırptı

Haber: Gökhan Aksoy

İlk 4 sırayı alan takımın Süper Lige yükseleceği ligde 16.hafta mücadelesinde temsilcimiz Sebenspor İstanbul Üniversitesi’ni konuk etti. Maç öncesinde Sebensporlu taraftarlara Sebenspor atkıları dağıtıldı. Saat 14.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maçın başından sonuna kadar üstün olan temsilcimiz oyuna 3-0’lık üstünlükle başladı. Devre boyunca çok üstün oynayan Sebenspor ilk yarıyı 13-6 önde kapattı. 2.devrede bir ara 8 sayılık üstünlüğü bulan temsilcimiz farkın 2 sayıya inmesini önleyemese de son bölümde iyi bir oyun çıkararak ligin önemli maçlarından birini 26-21 üstünlükle tamamladı. Bu sonuçla Sebenspor Süper Lige yükselmek adına önemli bir avantajın sahibi oldu. Temsilcimiz maçtan sonra taraftarlarla bütünleşirken yönetim ve taraftarlarla birlikte zafer pozu verdi. Sebenspor 17.haftada 23 Şubat Cumartesi günü saat 17.00’de Ankara Hentbol İhtisas Takımı’na konuk olacak.

Salon: 17 Temmuz

Hakemler: Ahmet Serhat Sefil – Burak Ankut

Sebenspor: Emirkan, İsmail Altunbaş, Ali Serkan, İsmail Özgün, Onurcan, Berkay, Eray, Furkan Emre, Uğur, İsmail Altuntaş, Kerem, Berat, Samet Can, Kadir

Antrenörler: Gürkan Gümüş, Anıl Keser

İstanbul Üniversitesi: Doğukan, Yunus, Kaan, Emre, Alperen, Bilal Öner, Adem, Kaan, Abdulkadir, Berkay, Ayhan Özenç, Cenk, Ahmet Şenel, Cenk

Antrenörler: Sinan Avcı, Enes Sıtkı

İY: 13-6 / MS: 26-21