Seben Tokat’ı Tokatladı

Haber: Volkan Yılmaz
Pazar günü saat 13.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maça çok iyi başlayan ekibimiz ilk yarıyı 12-8 önde kapattı. Maçın 2.yarısında rakibinin geri dönmesine izin vermeyen Sebenspor maçtan 24-22 galip ayrılarak 2’de 2 yaptı ve ligde 2.sıraya kadar yükseldi. Temsilcimizde 13 gol atan Eray maçın yıldızı oldu. Temsilcimiz 3.haftada 12 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’de İstanbul Üniversitesi Spor Birliği ile Prof Dr.Turgay Atasü Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.
Salon: Karaçayır
Hakemler: Deniz Öztürk - Sinan Yıldırım
Sebenspor: Furkan, İsmail Altunbaş, Ali Serkan, İsmail Özgün, Umut, Berkay, Eray, Furkan Emre, Emircan, İsmail Altunbai, Batuhan, Kerem, Doğukan, Berat, Samet Can, Kadir
Antrenörler: Gürkan Gümüş, Anıl Keser
Tokat Gençlik SK: Veysel, Musa, Ümit, Onur, Zekeriya, Mertcan, Ahmet Seha, Mert, Öztürk Ahmet, Sedatcan, Enes, Berk, Muhammed Fatih
Antrenörler: Emre Dursun, Ahmet Çavdar
İY: 12-8 – MS: 24-22