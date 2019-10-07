Seben Tokat’ı Tokatladı

Haber: Volkan Yılmaz

Pazar günü saat 13.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maça çok iyi başlayan ekibimiz ilk yarıyı 12-8 önde kapattı. Maçın 2.yarısında rakibinin geri dönmesine izin vermeyen Sebenspor maçtan 24-22 galip ayrılarak 2’de 2 yaptı ve ligde 2.sıraya kadar yükseldi. Temsilcimizde 13 gol atan Eray maçın yıldızı oldu. Temsilcimiz 3.haftada 12 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’de İstanbul Üniversitesi Spor Birliği ile Prof Dr.Turgay Atasü Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Deniz Öztürk - Sinan Yıldırım

Sebenspor: Furkan, İsmail Altunbaş, Ali Serkan, İsmail Özgün, Umut, Berkay, Eray, Furkan Emre, Emircan, İsmail Altunbai, Batuhan, Kerem, Doğukan, Berat, Samet Can, Kadir

Antrenörler: Gürkan Gümüş, Anıl Keser

Tokat Gençlik SK: Veysel, Musa, Ümit, Onur, Zekeriya, Mertcan, Ahmet Seha, Mert, Öztürk Ahmet, Sedatcan, Enes, Berk, Muhammed Fatih

Antrenörler: Emre Dursun, Ahmet Çavdar

İY: 12-8 – MS: 24-22