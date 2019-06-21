Seben Türkiye Şampiyonluğu’na Yakın

Yarı finalde Amasya takımını 13-8 yenen Sebenspor Minik Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonası’nda finale çıktı. Ekibimiz Bursa temsilcisini mağlup ederse büyük bir başarıya imza atıp Türkiye Şampiyonu olacak.

Seben Türkiye Şampiyonluğu’na Yakın

Haber: C.Kutay Aykan

Sebenspor Minik Hentbol Takımı Amasya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda destan yazıyor. Sebenspor Minik takımı ilk maçında Tokat’ı 18-15 yendi. Miniklerimiz 2.gün maçında ise Ordu’yu farklı geçerek şampiyonluğa göz koydu: 19-4. Temsilcimiz yarı finalde ise Amasya’yı 13-8 yenerek şampiyonluk maçı oynamaya hak kazandı. Ekibimiz Bursa temsilcisini yenip Türkiye Şampiyonu olmak istiyor. Hentbolda alt yapılara önem veren Sebenspor’da Minik takım da Türkiye şampiyonası’nda abilerinin izinden gidiyor. Alt yapı antrenörleri Bekir Özseçer ve Bayram Kaya, “Gerek Sebenspor’a gerekse Türk hentboluna yeni sporcular ahlaklı sporcular kazandırmanın peşinde olduklarını” söylediler

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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