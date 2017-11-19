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19 Kasım 2017 Pazar
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    • Seben’den bir galibiyet daha

    İlimizi Erkekler Hentbol 2.Ligi’nde temsil eden Sebenspor yoluna doludizgin devam ediyor. Temsilcimiz 2.hafta mücadelesinde Düzce deplasmanında Cumayeri Belediyespor’u 38-32 yenerek 2’de 2 yaptı.

    19 Kasım 2017 Pazar 11:22
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    Seben’den bir galibiyet daha

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Salon: Cumayeri Spor Salonu

    Cumayeri Belediyespor: Recep, Burak, Kıvanç, İ.Emre, Nihat, Samet, Taner, Eren, Cüneyt, Onur, Gökay, Zekeriya, Kamer Timuçin, Doğukan, Mert

    Antrenör: Yüksel Terzi

    Sebenspor: Harun, Oğuzalp, İsmail Özgün, Emre, Anıl, İsmail Altunbaş, Berkay, Eray, Samet Can, Tolgahan, Furkan, Kerem, Cemal, Doğukan, Berat, Ali Serkan

    Antrenör: Gürkan Gümüş

    İlk Yarı: 17-18, Maç Sonucu: 32-38

    Temsilcimiz başa baş geçen zorlu maçın ilk yarısını 1 gol farkla önde kapattı: 18-17. 2.yarıda maçın tek hakimi olan Sebenspor mücadeleden 38-32 galip ayrılarak ligde 2.maçını da kazanmayı başardı. Temsilcimiz 3.hafta mücadelesinde Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü’ne konuk olacak. Bu maçta temsilcimizi Sebenspor Kulüp Başkanı Canip Demirer, Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Oturak, Seben Derneği Kadın Kolları Başkanı Emine Dönmez Özdoğan, Bolu Hentbol İl Temsilcisi Bahittin Gülgör de yalnız bırakmadı. Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ ise sık sık mücadele hakkında bilgi alarak takıma desteğini gösterdi.

    Anahtar Kelimeler: İlimizi, Erkekler, Hentbol, 2.Ligi’nde, Temsil

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