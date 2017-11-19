Haber: Esra ÖZTÜRK

Salon: Cumayeri Spor Salonu

Cumayeri Belediyespor: Recep, Burak, Kıvanç, İ.Emre, Nihat, Samet, Taner, Eren, Cüneyt, Onur, Gökay, Zekeriya, Kamer Timuçin, Doğukan, Mert

Antrenör: Yüksel Terzi

Sebenspor: Harun, Oğuzalp, İsmail Özgün, Emre, Anıl, İsmail Altunbaş, Berkay, Eray, Samet Can, Tolgahan, Furkan, Kerem, Cemal, Doğukan, Berat, Ali Serkan

Antrenör: Gürkan Gümüş

İlk Yarı: 17-18, Maç Sonucu: 32-38

Temsilcimiz başa baş geçen zorlu maçın ilk yarısını 1 gol farkla önde kapattı: 18-17. 2.yarıda maçın tek hakimi olan Sebenspor mücadeleden 38-32 galip ayrılarak ligde 2.maçını da kazanmayı başardı. Temsilcimiz 3.hafta mücadelesinde Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü’ne konuk olacak. Bu maçta temsilcimizi Sebenspor Kulüp Başkanı Canip Demirer, Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Oturak, Seben Derneği Kadın Kolları Başkanı Emine Dönmez Özdoğan, Bolu Hentbol İl Temsilcisi Bahittin Gülgör de yalnız bırakmadı. Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ ise sık sık mücadele hakkında bilgi alarak takıma desteğini gösterdi.