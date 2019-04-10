Seben’e Büyük Piyango

Haber: Gökhan Aksoy

İlk gün geçen yılın şampiyonu ve turnuvanın en büyük favorisi olarak gösterilen Beşiktaş’a 32-22 yenilen Sebenspor, 2.gün mücadelesinde müthiş bir oyun oynadı. Dün Beşiktaş’a kaybederek Türkiye Şampiyonasına kötü bir başlangıç yapan ev sahibi Sebenspor, bugün güçlü rakibi Maliye Piyango yu kora kor geçen bir mücadelenin ardından 33-30 yenerek iddiasını sürdürdü. Maçın En Değerli Oyuncusu seçilen ve ödülünü Sebenspor başkanı Canip DEMİRER’den alan Sebenspor’dan Kadir Kalkan’ı tebrik ediyoruz. Maçlarda alınan toplu sonuçlar şöyle:

Mersin İdman Yurdu 31 – Göztepe 27, Antalyaspor 33 – Zonguldak Halay 29, Sebenspor 22 – Beşiktaş 32, Karşıyaka 11 – Maliye Piyango 40

Göztepe 30 – Antalyaspor 24, Mersin İdman Yurdu 28 – Zonguldak Halay 25, Beşiktaş 31 – Karşıyaka 19, Sebenspor 33 – Maliye Piyango 30