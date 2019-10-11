Sebenspor 3’te 3 Peşinde

İlimizi Erkekler Hentbol 1.Ligi’nde temsil eden Sebenspor sezonun 3.maçında 12 Ekim Cumartesi günü Prof Dr.Turgay Atasü Spor Salonu’nda İstanbul Üniversitesi ile karşılaşacak.

Sebenspor 3’te 3 Peşinde

Haber: Erdal Tanrıverdi

Lige şampiyonluk hedefiyle giren temsilcimiz ilk 2 maçında rakiplerini rahat bir skorla devirerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Temsilcimiz 3.hafta maçını da kazanarak 2’de 2 yapmak istiyor. Ekibimiz maç öncesi 2.sırada yer alıyor. Bu zorlu mücadele saat 18.00’de başlayacak. Ligde 3.haftanın programı şöyle:

3.HAFTA

12 Ekim Cumartesi

13.00: Rize Gençlik Spor- Ümitköy A.İHL

18.00: İstanbul Üniversitesi-Sebenspor

13 Ekim Pazar

13.00: Tokat Gençlik SK-Seyhan Belediyespor

13.00: Köyceğiz Belediye-Amasya 1957 Suluova

16.00: Bahçelievler  Belediyesi-Başkent Akademi

17.00: Ankara Hentbol İhtisas-Aydın PTT SK

Esra Perçin

Esra Perçin

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