Sebenspor Adana Deplasmanında

Haber: Ceylan Beykoz
Ligde orta sıralarda yer alan temsilcimiz Sebenspor 14 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te Adana Yüreğir Spor Salonu’nda Seyhan Belediyespor takımıyla karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz prestij maçını kazanarak moral bulmak istiyor. Haftanın maç programı şöyle:
18.HAFTA
14 Mart Cumartesi
13.00: Ümitköy AİHL-Bahçelievler Belediyesi
14.00: Seyhan Belediyespor-Sebenspor
15.00: Başkent Akademi-Amasya 1957 Suluova
17.00: Ankara Hentbol-Tokat Gençlik Spor
15 Mart Pazar
12.00: Rize Gençlik Spor-İstanbul Üniversitesi
18.00: Aydın PTT-Köyceğiz Belediyespor