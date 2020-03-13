seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno ip stresser

Sebenspor Adana Deplasmanında

İlimizi Erkekler Hentbol 1.Ligi’nde temsil eden Sebenspor 18.hafta mücadelesinde Seyhan Belediye deplasmanına çıkıyor.

Sebenspor Adana Deplasmanında

Haber: Ceylan Beykoz

Ligde orta sıralarda yer alan temsilcimiz Sebenspor 14 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te Adana Yüreğir Spor Salonu’nda Seyhan Belediyespor takımıyla karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz prestij maçını kazanarak moral bulmak istiyor. Haftanın maç programı şöyle:

18.HAFTA

14 Mart Cumartesi

13.00: Ümitköy AİHL-Bahçelievler Belediyesi

14.00: Seyhan Belediyespor-Sebenspor

15.00: Başkent Akademi-Amasya 1957 Suluova

17.00: Ankara Hentbol-Tokat Gençlik Spor

15 Mart Pazar

12.00: Rize Gençlik Spor-İstanbul Üniversitesi

18.00: Aydın PTT-Köyceğiz Belediyespor

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kızlarımız Ligi Tamamlıyor
Kızlarımız Ligi Tamamlıyor
  1. Spor