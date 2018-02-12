Haber: Semih Baykal

İlimizi Erkekler Hentbol 2.Ligi D Grubu’nda başarıyla temsil eden Sebenspor, Adana Atakan Gençlikspor ile oynayacağı maç öncesi oyuncular, yönetim ve teknik heyet Osmanlı dönemi motifleri ile göze çarpan Seben Konağı’nda kahvaltı yaptı. Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ da izledi. Maçta ilk golü konuk ekipten geldi: 0-1. Temsilcimiz bu gole 3.dakikada cevap verdi: 1-1. 5.dakikada 3-2 konuk ekibin üstünlüğü ile geride kaldı. 10.dakikada 4-4 eşitliği yakalayan Sebenspor, 15.dakika maçta ilk kez öne geçti: 6-5. 20.dakikayı 10-6, 25.dakikayı 15-8 önde geçen ekibimiz ilk yarıyı da 16-12 üstün kapattı. 2.yarının ilk 5 dakikasında fark aynı kaldı: 19-15. 10.dakika 22-18, 15.dakika ise 26-21 ekibimizin üstünlüğü geçildi. 20.dakikayı 28-24 üstünlükle geride bırakan Sebenspor 25.dakikada skoru 31-26’ya getirdi ve büyük avantaj yakaladı. Maçın bitimine 3 dakika 47 saniye kala tribünlerde yaşanan gerginlik sonrası oyun bir süre durdu. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olaylar büyümeden önlendi. Ancak anons yapılmak zorunda kalındı. Temsilcimiz maçtan 33-29 galip ayrılarak 1 maç eksiğine rağmen play-offlara lider olarak kalmayı garantiledi. Adana ekibi ise ligde kalmak için play-out maçları oynamak zorunda kaldı. Maç sonrası büyük sevincin hakim olduğu temsilcimiz toplu halde fotoğraf çektirerek galibiyetin keyfini çıkardı.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Taner Kaplan, Burak Kara

Sebenspor: Harun, Oğuzalp, Furkan Emre, İsmail Özgün, Eme, Farukcan, Emirkan, İsmail Altunbaş, Berkay, Eray, Samet Can, Tolgahan, Batuhan, Tekin, Kerem, Berat

Antrenör: Gürkan Gümüş

Adana Atakum Gençlik: Serdar, Nasreddin, Osman, Bekir, Fatih, Sefa Can, Berkay, Gani, Ömer, Halit, Alper, Furkan, Yiğit, Onur, Erman

Antrenör: Berrin Uygungül