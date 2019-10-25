Sebenspor Amasya Deplasmanında

Haber: Erdal Tanrıverdi

Lige şampiyonluk hedefiyle giren temsilcimiz ilk 2 maçında rakiplerini rahat bir skorla devirerek tüm dikkatleri üzerine çekmiş son 2 haftada ise şanssız yenilgiler almıştı. Temsilcimiz 5.hafta maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Ekibimiz maç öncesi 6.sırada yer alıyor. Bu zorlu mücadele saat 13.00’te başlayacak. Mücadele Amasya Suluova Mahmut Demir Spor Salonu’nda oynanacak. Ligde 5.haftanın programı şöyle:

5.HAFTA

26 Ekim Cumartesi

16.00: İstanbul Üniversitesi-Başkent Akademi

27 Ekim Pazar

13.00: Amasya 1957 Suluova-Sebenspor

13.00: Tokat Gençlik Spor-Aydın PTT

13.00: Köyceğiz Belediye-Seyhan Belediye

16.00: Bahçelievler Belediyesi-Rize Gençlik Spor

17.00: Ankara Hentbol-Ümitköy A.İHL