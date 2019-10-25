Sebenspor Amasya Deplasmanında

Haber: Erdal Tanrıverdi
Lige şampiyonluk hedefiyle giren temsilcimiz ilk 2 maçında rakiplerini rahat bir skorla devirerek tüm dikkatleri üzerine çekmiş son 2 haftada ise şanssız yenilgiler almıştı. Temsilcimiz 5.hafta maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Ekibimiz maç öncesi 6.sırada yer alıyor. Bu zorlu mücadele saat 13.00’te başlayacak. Mücadele Amasya Suluova Mahmut Demir Spor Salonu’nda oynanacak. Ligde 5.haftanın programı şöyle:
5.HAFTA
26 Ekim Cumartesi
16.00: İstanbul Üniversitesi-Başkent Akademi
27 Ekim Pazar
13.00: Amasya 1957 Suluova-Sebenspor
13.00: Tokat Gençlik Spor-Aydın PTT
13.00: Köyceğiz Belediye-Seyhan Belediye
16.00: Bahçelievler Belediyesi-Rize Gençlik Spor
17.00: Ankara Hentbol-Ümitköy A.İHL