Sebenspor Ankara Deplasmanında

Haber: Erdal Tanrıverdi

Lige şampiyonluk hedefiyle giren temsilcimiz geçtiğimiz hafta Amasya deplasmanında kazanarak moral bulmuştu. Temsilcimiz 6.hafta maçını da kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Ekibimiz maç öncesi 6.sırada yer alıyor. Bu zorlu mücadele saat 13.00’te başlayacak. Mücadele Ankara THF Spor Salonu’nda oynanacak. Ligde 5.haftanın programı şöyle:

6.HAFTA

2 Kasım Cumartesi

13.00: Rize Gençlik SK-Tokat Gençlik SK

3 Kasım Pazar

13.00: Ümitköy AİHL-Sebenspor

14.00: Seyhan Belediye-Amasya 1957 Suluova

15.00: Başkent Akademi SK-Köyceğiz Belediyespor

15.00: Aydın PTT SK-İstanbul Üniversitesi SB

17.00: Ankara Hentbol-Bahçelievler Belediyesi SK