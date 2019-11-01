Sebenspor Ankara Deplasmanında

Haber: Erdal Tanrıverdi
Lige şampiyonluk hedefiyle giren temsilcimiz geçtiğimiz hafta Amasya deplasmanında kazanarak moral bulmuştu. Temsilcimiz 6.hafta maçını da kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Ekibimiz maç öncesi 6.sırada yer alıyor. Bu zorlu mücadele saat 13.00’te başlayacak. Mücadele Ankara THF Spor Salonu’nda oynanacak. Ligde 5.haftanın programı şöyle:
6.HAFTA
2 Kasım Cumartesi
13.00: Rize Gençlik SK-Tokat Gençlik SK
3 Kasım Pazar
13.00: Ümitköy AİHL-Sebenspor
14.00: Seyhan Belediye-Amasya 1957 Suluova
15.00: Başkent Akademi SK-Köyceğiz Belediyespor
15.00: Aydın PTT SK-İstanbul Üniversitesi SB
17.00: Ankara Hentbol-Bahçelievler Belediyesi SK