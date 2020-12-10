Sebenspor Ankara’da Kayıp

Haber: N.Halid Altundal
Ankara Prof.Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda oynanan maçı Okan Erkan Yurt - Abdullah Özdeniz hakem ikilisi yönetirken ev sahibi ekip kıran kırana geçen ilk yarıyı 15-14 önde kapattı. 2.yarıda rakip takımın hücumlarına karşılık veremeyen temsilcimiz parkeden 38-33 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı. Temsilcimize sahanın yıldızı Eray’ın 9 golü de yetmedi. Temsilcimiz 6.haftanın erteleme maçında 13 Aralık Pazar günü saat 14.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda Karabük Yenişehir takımını konuk edecek.
Salon: Prof.Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu
Hakemler: Okan Erkan Yurt - Abdullah Özdeniz
Ankara Hentbol İhtisas: Enes, Yakup, Ömer, Kazım Emre, Hakan, Muhammet Niyazi, Mert, Recep, Özkan Karaboğa, Kayra, Yusuf Ziya, Ozkan Başlama, Baran
Sebenspor: Emirkan, İsmail Altunbaş, İsmail Özgün, Umut, Furkan, Berkay, Eray, Doğan, Aykut, Batuhan, Kerem, Doğukan, Berat, Samet Can, Kadir
Antrenör: Gürkan Gümüş
İY: 15-14 / MS: 38-33