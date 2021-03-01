Sebenspor, Bahçelievler’e geçit vermedi

Haber: N. Halid Altundal

İki takım arasındaki mücadele Karaçayır Spor Salonu’nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısında başa başa geçen mücadele sonucunda 14-14’lük beraberlikle sonuçlandı. 2.yarıda rakibi karşısında oyuna ağırlığını koyan temsilcimiz maçtan 33-28 galip ayrılarak, Mamak mağlubiyetinden sonra bir haftalık aranın ardından yine galip geldi. Ekibimizden maçın en skorer oyuncusu 9 gol atan Eray Karakoç oldu. Bu haftaki müsabakalar sonunda ekibimiz Sebenspor maç fazlası ile 5. sıraya yerleşti. Ekibimiz 20. hafta mücadelesinde 6 Mart Cumartesi günü saat 14.00’da Ankara Hentbol İhtisas SK takımını sahasında konuk edecek.

Salon: Karaçayır Spor Salonu

Hakemler: Ümit Yıldırım – Ahmet Serhat Sefil

Sebenspor: Kerem Kezen, Emirkan, İsmail Altunbaş, Umut, Berkay, Eray, Doğan, Aykut, Batuhan, Doğukan, Arda, İbrahim Efe, İsmail Özgün, Furkan, Berat

Anternör: Gürkan Gümüş

Bahçelievler Belediye SK: Ümit, Alp Eren, Evren, Şafak, Musa, Muhammed, Yunus Emre, Eyüp, Oğuzhan, Mehmet, Onur, Akif, Senar

Antrenörler: Erdal Atalı, Yıldıray Şahin

İlk Yarı sonucu: 14-14