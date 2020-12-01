Sebenspor Çok Farklı

Haber: Volkan Yılmaz

Koronavirüs nedeniyle 2 haftadır maçları ertelenen temsilcimiz hafta sonunda Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısını temsilcimiz rakibi karşısında çok üstün bir oyunun ardından 23-6 önde kapattı. 2.yarıda farkı iyice açan Sebenspor maçtan 52-18 gibi çok farklı bir skorla galip ayrıldı. Temsilcimizde 9 gollü Batuhan maçın yıldızı oldu. Sebenspor 9.haftada Aydın PTT ligden çekildiği için maç oynamayacak.

Salon: Karaçayır Spor Salonu

Hakemler: Ümit Yıldırım - Ahmet Serhat Sefil

Sebenspor: Doğan, Kadir, Samet Can, Berat, Doğukan, Kerem, Batuhan, Aykut, Emircan, Eray, Berkay, Furkan, İsmail Özgün, Umut, Emirkan, İsmail Altunbaş

Antrenör: Gürkan Gümüş

Van Erek Beş Yıldız: Sidar, Muhammet Çağrı, Barış, Fetullah, Melik Fırat, Muhammet Nur, Melik Metin, Burak, Yunus, Uğur, Furkan Anıl, Yusuf, Yunus Emre, Onur, Adem, Birhat

Antrenörler: M.Müslüm Karaboğa, Ferda Göktaşoğlu

İY: 23-6 / 52-18