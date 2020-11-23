Sebenspor Covide Takıldı

Haber: Volkan Yılmaz

İlimizi THF Erkekler Hentbol 1.Ligi’nde başarıyla temsil eden Sebenspor koronavirüsten nasibini alan takımların arasına katıldı. Sebenspor’da milli takıma kampına giden bir oyuncuda koronavirüs tespit edilince temsilcimizin 2 haftadır oynaması gereken maçlar federasyon tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Bu maçların oynanacağı tarihler önümüzdeki günlerde belli olacak. Ekibimiz maçlar ertelenmemiş olsaydı geçtiğimiz hafta deplasman Ankara Hentbol İhtisas ile, 6.haftada ise iç sahada Karabük Yenişehir GSK takımı ile oynayacaktı. Aksi bir durum çıkmaması halinde temsilcimiz 7.haftada 26 Kasım Perşembe günü Espiye İlçe Spor Salonu’nda Giresunspor ile puan mücadelesine çıkacak.

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