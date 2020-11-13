Sebenspor Galibiyet Peşinde

Haber: C.Kutay Aykan
Temsilcimiz yarın Ankara Prof.Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda Ankara Hentbol İhtisas SK takımına konuk olacak. Ligde 2 galibiyet ve 2 yenilgisini bulunan ekibimiz 3.dış saha maçını da kazanmak istiyor. Ligde haftanın programı şöyle:
5. Hafta
15 Kasım Pazar
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Hatay B. Bld. Sk
Mersin İdmanyurdu Hentbol Sk-Bahçelievler Bld. Sk
Ankara Hentbol İhtisas Sk-Sebenspor Kulübü
Amasya 1957 Suluova Sk-Zeytinburnu Irmak Sk
Giresunspor-Tokat Gençlik Spor Kulübü
Karabük Yenişehir Gsk-Eskişehir Orman Sk
Seyhan Belediyesi Spor Kulübü-Yeni Mamak Gsk