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Sebenspor Galibiyete Kilitlendi

İlimizi Erkekler Hentbol 1.Ligi’nde temsil eden Sebenspor sezonun 10.maçında 7 Aralık Cumartesi günü Rize Gençlik Spor’a konuk olacak.

Sebenspor Galibiyete Kilitlendi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Lige şampiyonluk hedefiyle giren temsilcimiz son evinde Aydın PTT takımı rahat bir oyunun ardından 31-23 yenerek moral bulmuştu. Sebenspor 7 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’te Rize Yenişehir Spor Salonu’nda Rize Gençlik Spor Kulübü takımına konuk olacak. Temsilcimiz 10.hafta maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Ekibimiz maç öncesi 6.sırada yer alıyor. Ligde 10.haftanın programı şöyle:

10.HAFTA

7 Aralık Cumartesi

13.00: Rize Gençlik Spor-Sebenspor

8 Aralık Pazar

13.00: Ümitköy AİHL-Başkent Akademi

13.00: Tokat Gençlik SK-İstanbul Üniversitesi

13.30: Aydın PTT-Seyhan Belediyespor

16.00: Bahçelievler Belediyesi-Köyceğiz Belediye

17.00: Ankara Hentbol İhtisas-Amasya 1957 Suluova

Esra Perçin

Esra Perçin

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