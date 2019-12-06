Sebenspor Galibiyete Kilitlendi

Haber: Erdal Tanrıverdi
Lige şampiyonluk hedefiyle giren temsilcimiz son evinde Aydın PTT takımı rahat bir oyunun ardından 31-23 yenerek moral bulmuştu. Sebenspor 7 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’te Rize Yenişehir Spor Salonu’nda Rize Gençlik Spor Kulübü takımına konuk olacak. Temsilcimiz 10.hafta maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Ekibimiz maç öncesi 6.sırada yer alıyor. Ligde 10.haftanın programı şöyle:
10.HAFTA
7 Aralık Cumartesi
13.00: Rize Gençlik Spor-Sebenspor
8 Aralık Pazar
13.00: Ümitköy AİHL-Başkent Akademi
13.00: Tokat Gençlik SK-İstanbul Üniversitesi
13.30: Aydın PTT-Seyhan Belediyespor
16.00: Bahçelievler Belediyesi-Köyceğiz Belediye
17.00: Ankara Hentbol İhtisas-Amasya 1957 Suluova