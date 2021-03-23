Sebenspor, Giresun’a fark attı 33-23

İlimizi THF Erkekler 1.Liginde temsil eden Sebenspor erkek hentbol takımımız ligde 22.hafta müsabakasında sahasında Giresunspor’u 33-23 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, üst üste 4. galibiyetini aldı ve çıkışını sürdürdü.