Sebenspor, Giresun’a fark attı 33-23

Haber: N. Halid Altundal
İki takım arasındaki mücadele Karaçayır Spor Salonu’nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısını ekibimiz Sebenspor 16-8 farklı bir skorla önde kapattı. 2.yarıda rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren temsilcimiz maçtan 33-23 galip ayrılarak, üst üste 4. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Ekibimizden maçın en skorer oyuncusu 7 gol atan Doğukan Özdemir oldu. Bu haftaki müsabakalar sonunda ekibimiz Sebenspor 5. sıradaki yerini korudu. Ekibimiz 23. hafta mücadelesinde 27 Mart Cumartesi günü saat 13.00’da Van Erek Beş Yıldız SK takımına Nur Tatar Spor Salonu’nda konuk olacak.
Salon: Karaçayır Spor Salonu
Hakemler: İbrahim Yılmaz – İbrahim Peker
Sebenspor: Kerem Kezen, Emirkan, İsmail Altunbaş, Ali Serkan, Umut, Berkay, Eray, Doğan, Aykut, Batuhan, Doğukan, Arda, İbrahim Efe, İsmail Özgün, Berat, Emircan
Anternör: Gürkan Gümüş
Giresunspor: Mehmet, Deniz, Özcan, Kadir, Ömer Faruk, Necati, Ali, Yusuf, Hakan, Köksal, Muhsincan, Ümmet
Antrenörler: Gökhan Kolukısaoğlu, Şenel Taşhan
İlk Yarı sonucu: 16-8