Sebenspor, Giresun’a fark attı 33-23

İlimizi THF Erkekler 1.Liginde temsil eden Sebenspor erkek hentbol takımımız ligde 22.hafta müsabakasında sahasında Giresunspor’u 33-23 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, üst üste 4. galibiyetini aldı ve çıkışını sürdürdü.

Sebenspor, Giresun’a fark attı 33-23

Haber: N. Halid Altundal

İki takım arasındaki mücadele Karaçayır Spor Salonu’nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısını ekibimiz Sebenspor 16-8 farklı bir skorla önde kapattı. 2.yarıda rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren temsilcimiz maçtan 33-23 galip ayrılarak,  üst üste 4. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Ekibimizden maçın en skorer oyuncusu 7 gol atan Doğukan Özdemir oldu. Bu haftaki müsabakalar sonunda ekibimiz Sebenspor 5. sıradaki yerini korudu. Ekibimiz 23. hafta mücadelesinde 27 Mart Cumartesi günü saat 13.00’da Van Erek Beş Yıldız SK takımına Nur Tatar Spor Salonu’nda konuk olacak.

Salon: Karaçayır Spor Salonu

Hakemler: İbrahim Yılmaz – İbrahim Peker

Sebenspor: Kerem Kezen, Emirkan, İsmail Altunbaş, Ali Serkan,  Umut, Berkay, Eray, Doğan, Aykut, Batuhan, Doğukan, Arda, İbrahim Efe, İsmail Özgün, Berat, Emircan

Anternör: Gürkan Gümüş

Giresunspor: Mehmet, Deniz, Özcan, Kadir, Ömer Faruk, Necati, Ali, Yusuf, Hakan, Köksal, Muhsincan, Ümmet

Antrenörler: Gökhan Kolukısaoğlu, Şenel Taşhan

İlk Yarı sonucu: 16-8

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