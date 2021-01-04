Sebenspor Giresun’a kıl payı kaybetti

Haber: C.Kutay Aykan

7. hafta kovid nedeniyle ertelenen maçta 30 Aralık Çarşamba günü Espiye İlçe Spor Salonu’nda oynanan maçı Özdemir Kaan Çınar– Murat Gedikli hakem ikilisi yönetirken ekibimiz ilk yarıyı 12-11 yenik kapattı. 2.yarıda güçlü rakibi karşısında başa baş mücadele eden ekibimiz, maçtan tek farkla 29-28 mağlup ayrıldı. Temsilcimizde Eray Karakoç ve Berkay Ünal maçta 6’şar gol atmasına rağmen bu goller galibiyete yetmedi..

Salon: Karaçayır Spor Salonu

Sebenspor: Kerem Kezen, İsmail Altunbaş, Umut, Furkan, Emirkan, Berkay, Eray, Doğan, Aykut, Batuhan, Doğukan, Berat, Samet Can, Kadir

Antrenör: Gürkan Gümüş

Trabzon BŞB: Eren Alp, Samet, Tolga, Enis, Yiğit, Taner, Hakan, Caner Bıyıklı, Oğuzcan,Emirhan, Efe, Mehmet, Abdulkadircan, Mücahit, Caner İkinci

Antrenörler: Selim Karaağaçlı, İsmail Engin Haliloğlu