Hentbol.gazete.com’un yaptığı değerlendirmede Sebensporlu 2 oyuncu 7 kişilik karmaya seçildi. Bu isimlerin ilki genç kaleci Kerem Kezen oldu. Çeşitli kategorilerde milli takım kadrolarında yer alan Kerem son maçta yaptığı muhteşem kurtarışlarla takımın galibiyetinde başrolü oynayan isimlerden biri olmuştu. Haftanın bir diğer başarılı ismi ise canını dişine takan yıllarca A Milli Takım ve Beşiktaş’ta oynadıktan sonra şehrinin takımına gelen tecrübeli isim Uğur Çoban’dı. Hırsı ve mücadelesiyle genç oyunculara örnek olan tecrübeli isim maçın kazanılmasında önemli rol oynarken son bölümde burnuna aldığı darbe ile maçı tamamlayamamıştı.