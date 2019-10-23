Sebenspor Hakem Kurbanı!

Haber: Birol Ertunç

2 takımı Karaçayır Spor Salonu’nda karşı karşıya getiren mücadele Pazar günü saat 13.00’te başladı. Maçı Alpaslan Korkmaz – Bilal Karaman hakem ikilisi yönetti. Başabaş giden maçın ilk yarısını konuk ekip 14-13 önde kapattı. Maçın 2.yarısında da dişe dişe mücadele sürdü. Maçı son ana kadar bırakmayan temsilcimizden hakemler 2 oyuncuyu atınca Köyceğiz Belediyespor 29-28 ile salonda galip ayrıldı. Hakemlerin taraflı yönetimi Sebensporlu taraftarları çıldırttı. Temsilcimiz 5.haftada 27 Ekim Pazar günü saat 13.00’te Amasya 1957 Suluova takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Alpaslan Korkmaz – Bilal Karaman

Sebenspor: Furkan, İsmail Altunbaş, İsmail Özgün, Aykut, Emirkan, Berkay, Eray, Furkan Emre, Emircan, İsmail Altuntaş, Batuhan, Kerem, Berat, Baran, Kadir

Antrenörler: Gürkan Gümüş – Anıl Keser

Köyceğiz Belediyespor: Server, Mehmet, İbrahim, Burak, Şenol, Ali, Memiş Mert, Çetin, Mehmet Ali, Veli, Semih, Uysal Turgut, Cenk

Antrenör: Mehmet Deniz

İY: 13-14 / MS: 28-29