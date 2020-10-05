Sebenspor İçeride Yıkıldı

İlimizi Erkekler Hentbol 1.Ligi’nde temsil eden Sebenspor sezonun ilk maçında konuk ettiği Hatay BŞB takımına 31-27 yenildi.

Sebenspor İçeride Yıkıldı

Haber: Volkan Yılmaz

Karaçayır Spor Salonu’nda Pazar günü saat 14.00’te oynanan maçın ilk yarısını temsilcimiz 13-12 önde kapatmasına rağmen 2.yarıdaki performansı ile rakibine 31-27 yenilmekten kurtulamadı. Sebenspor 2.hafta mücadelesinde 11 Ekim Pazar günü saat 13.00’te Maltepe Spor Salonu’nda Zeytinburnu Irmak Spor takımıyla karşılaşacak.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Ahmet Serhat Sefil - Burak Ankut

Sebenspor: Emirkan, İsmail Altunbaş, Ali Serkan, İsmail Özgün, Umut, Furkan, Berkay, Eray, Furkan Emre, Emircan, Aykut, Batuhan, Kerem, Doğukan, Berat, Samet Can

Antrenör: Gürkan Gümüş

Hatay BŞB: Serhat, Samet, Emre Aşkar, Celal, Emre Zeybek, Emir, Serdar, Burak, Taner, Enver, Danyel, İhsan, Eren, Emir, Doğukan, Emre Yiğitbaşı

Antrenörler: Savaş Yüksek, Murat Dede, Ali Suadiye

İY: 13-12 / MS: 27-31

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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