Sebenspor İçeride Yıkıldı

Haber: Volkan Yılmaz
Karaçayır Spor Salonu’nda Pazar günü saat 14.00’te oynanan maçın ilk yarısını temsilcimiz 13-12 önde kapatmasına rağmen 2.yarıdaki performansı ile rakibine 31-27 yenilmekten kurtulamadı. Sebenspor 2.hafta mücadelesinde 11 Ekim Pazar günü saat 13.00’te Maltepe Spor Salonu’nda Zeytinburnu Irmak Spor takımıyla karşılaşacak.
Salon: Karaçayır
Hakemler: Ahmet Serhat Sefil - Burak Ankut
Sebenspor: Emirkan, İsmail Altunbaş, Ali Serkan, İsmail Özgün, Umut, Furkan, Berkay, Eray, Furkan Emre, Emircan, Aykut, Batuhan, Kerem, Doğukan, Berat, Samet Can
Antrenör: Gürkan Gümüş
Hatay BŞB: Serhat, Samet, Emre Aşkar, Celal, Emre Zeybek, Emir, Serdar, Burak, Taner, Enver, Danyel, İhsan, Eren, Emir, Doğukan, Emre Yiğitbaşı
Antrenörler: Savaş Yüksek, Murat Dede, Ali Suadiye
İY: 13-12 / MS: 27-31