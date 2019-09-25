Sebenspor İstanbul deplasmanında

Haber: Esra Perçin

Türkiye Hentbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ilk hafta programı belli oldu. Erkekler 1.Liginde mücadele eden ve ilimizi başarıyla temsil eden Sebenspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Bahçelievler Belediyespor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Çatalca Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma 29 Eylül Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşmayı ise Kürşat Kef ve Mesut Ateş ikilisi yönetecek.

İşte İlk haftanın programı:

28 Eylül 2019 Cumartesi

RİZE GENÇLİK SPOR KLB. -BAŞKENT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ

MESUT ERDOĞAN-MUSTAFA KANKAYA GİRESUN

M.ATİLA DİLEK TRABZON

29 Eylül 2019 Pazar

AYDIN PTT SK -ÜMİTKÖY ANADOLU İHL SPOR KLB.

GÖKHAN ADIGÜZEL-İLDENİZ KAYGUSUZ İZMİR

OSMAN TÜRKÜN İZMİR

ANKARA HENTBOL İHTİSAS SPOR KLB. -ADANA SEYHAN BELEDİYESİ SPOR KLB.

İSMAİL DOĞAN-KÜNTAY TAŞKIN ANKARA

GÜRBÜZ KÖKSAL KIRŞEHİR

BAHÇELİEVLER BELEDİYE SK -BOLU SEBEN SPOR KULÜBÜ

KÜRŞAT KEF-MESUT ATEŞ ANKARA

SEFER ŞAHİN ZONGULDAK

TOKAT GENÇLİK SK -AMASYA 1957 SULUOVA SK

MAHMUT BOYRAZ-EBUBEKİR BOYRAZ SİVAS

CAHİT YÜCEL SAMSUN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ -KÖYCEĞİZ BELEDİYESPOR KULÜBÜ

YÜKSEL ÇALKUÇ-FUAT ÇAM KOCAELİ -MANİSA

RAMAZAN AYDIN KOCAELİ