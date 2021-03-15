Sebenspor, Karabük’e acımadı 36-28

Haber: N. Halid Altundal

İki takım arasındaki mücadele Karabük Soğuksu Spor Salonu’nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısını ekibimiz Sebenspor 19-17 üstünlükle kapattı. 2.yarıda rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren temsilcimiz maçtan 36-28 galip ayrılarak, üst üste 3. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Ekibimizden maçın en skorer oyuncusu 8 gol atan Batuhan Özdemir oldu. Bu haftaki müsabakalar sonunda ekibimiz Sebenspor 5. sıradaki yerini korudu. Ekibimiz 21. hafta mücadelesinde 21 Mart Pazar günü saat 14.00’da Giresunpor takımını sahasında konuk edecek.

Salon: Karabük Soğuksu Spor Salonu

Hakemler: Emrah Yılmaz – Galip Özer Çiftçi

Karabük Yenişehir GSK: Berkan, Eren, Kaan, Kemal, Muhammed, Yunus, Alihan, Şahin, Devran, Demir, Kasım, Erdal, Emre, Onur, Atabey

Antrenörler: Sinan Şener, Gökhan Doğru

Sebenspor: Kerem Kezen, Emirkan, İsmail Altunbaş, Umut, Berkay, Eray, Doğan, Aykut, Batuhan, Doğukan, Arda, İbrahim Efe, İsmail Özgün, Berat

Anternör: Gürkan Gümüş

İlk Yarı sonucu: 17-19