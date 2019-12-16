Sebenspor Karanlıkta Kayboldu

Haber: Aysun Beykoz

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk golü ilk dakikada ekibimizden geldi: 1-0. Bu dakikadan sonra Ankara ekibi 2-1 öne geçti. 4.dakikada ise salonda bir anda elektrikler kesildi ve maça yaklaşık 25 dakika ara verildi. Ara sonrasında Ankara ekibi temsilcimizin hücumlardan boş dönmesiyle farkı arttırmaya başladı. 10.dakikaya 4-4 eşitlikle girilse de 15.dakika 6-5, 20.dakika ise 10-8 Başkent ekibinin üstünlüğü ile geride kaldı. 25.dakikayı 12-8 yenik durumda geçen temsilcimiz ilk yarıyı da 13-8 geride kapattı. 2.yarıda maça dönemeyen temsilcimiz mücadeleden 31-24 yenik ayrıldı. Temsilcimizde tecrübeli oyuncu Uğur Çoban’ın 6 gollük performansı yenilgiyi önleyemedi. Ekibimiz bu sonuçla ilk yarıyı 11 puanla 6.sırada tamamladı. Ligde 2.yarı 11 Ocak 2020’de başlayacak. Temsilcimiz 2.yarının ilk maçını 11 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda Bahçelievler Belediyesi ile oynayacak.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Taner Kaplan – Burak Kara

Sebenspor: Furkan, İsmail Altunbaş, İsmail Özgün, Umut, Berkay, Eray, Furkan Emre, Emircan, Uğur, Batuhan, Kerem, Doğukan, Berat, Baran, Samet Can, Kadir

Antrenörler: Gürkan Gümüş – Anıl Keser

Ankara Hentbol İhtisas: Recep,İbrahim, Özkan, Mert, Yunus, Kazım Emre, Ömer, Enes, Çağrı, Yusuf Ziya, Enis, Yasin, Muhammet Niyazi

Antrenör: Sibel Keskin

İY: 8-13 / 24-31