Sebenspor Kılpayı Yenildi

Haber: Volkan Yılmaz
İstanbul Profesör Dr.Turgay Atasü Spor Salonu’nda oynanan maçı Kadir Tuncer - Sıtkı Can Pekin hakem ikilisi yönetti. Başabaş giden maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 15-13 önde kapattı. 2.yarıda rakibiyle dengeli oynayan temsilcimizin çabası maçı kazanmaya yetmeyince İstanbul ekibi maçtan 27-25 önde kapattı. Mücadele Sebenspor’dan Berat kırmızı kart gördü. Sebenspor 4.haftada 20 Ekim Pazar günü saat 13.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda Köyceğiz Belediyespor’u konuk edecek.
Salon: Dr.Turgay Atasü Spor Salonu
Hakemler: Dr.Turgay Atasü Spor Salonu
İstanbul Üniversitesi: Azad, Kaan Küçük, Emirhan, Alperen, Emre, Ali, Kaan Aközlüer, Oğulcan, Mustafa, Ömer Faruk, Bilal Öner, Kaan Emre, Adem
Sebenspor: Furkan, İsmail Altunbaş, Emirkan, Umut, Berkay, Eray, Furkan Emre, Emircan, Uğurcan, İsmail Altuntaş, Batuhan, Kerem, Doğukan, Berat, Samet Can, Kadir
İY : 15-13 / MS : 27-25