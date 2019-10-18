Sebenspor Köyceğiz’i Ağırlıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi
Lige şampiyonluk hedefiyle giren temsilcimiz ilk 2 maçında rakiplerini rahat bir skorla devirerek tüm dikkatleri üzerine çekmiş geçen hafta ise İstanbul’dan şanssız bir yenilgiyle dönmüştü. Temsilcimiz 4.hafta maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Ekibimiz maç öncesi 5.sırada yer alıyor. Bu zorlu mücadele saat 13.00’te başlayacak. Ligde 4.haftanın programı şöyle:
4.HAFTA
19 Ekim Cumartesi
14.00: Rize Gençlik Spor- Ankara Hentbol İhtisas
15.00: Başkent Akademi-Tokat Gençlik Spor
20 Ekim Pazar
13.00: Sebenspor-Köyceğiz Belediyespor
14.00: Seyhan Belediyespor-İstanbul Üniversitesi
17.00: Ümitköy A.İHL-Amasya 1957 Suluova