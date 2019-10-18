Sebenspor Köyceğiz’i Ağırlıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Lige şampiyonluk hedefiyle giren temsilcimiz ilk 2 maçında rakiplerini rahat bir skorla devirerek tüm dikkatleri üzerine çekmiş geçen hafta ise İstanbul’dan şanssız bir yenilgiyle dönmüştü. Temsilcimiz 4.hafta maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Ekibimiz maç öncesi 5.sırada yer alıyor. Bu zorlu mücadele saat 13.00’te başlayacak. Ligde 4.haftanın programı şöyle:

4.HAFTA

19 Ekim Cumartesi

14.00: Rize Gençlik Spor- Ankara Hentbol İhtisas

15.00: Başkent Akademi-Tokat Gençlik Spor

20 Ekim Pazar

13.00: Sebenspor-Köyceğiz Belediyespor

14.00: Seyhan Belediyespor-İstanbul Üniversitesi

17.00: Ümitköy A.İHL-Amasya 1957 Suluova