Sebenspor Kupaya Isındı

Haber: Erdal Tanrıverdi
Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan 2.günün 2.maçına tutuk başlayan ekibimiz Köyceğiz Belediyespor karşısında ilk yarıyı 19-16 yenik kapattı. Ancak 2.yarıda harika oynayan Sebenspor maçtan 34-33 galip ayrılarak gruptan çıkma şansını sürdürdü. Oldukça sert geçen maçta 2 takımdan da 2 oyuncu kırmızı kart gördü. Temsilcimiz dünü (BAY) geçti.
Salon: Karaçayır
Hakemler: Hasan Kılıç – Özdemir Kaan Çınar
Köyceğiz Belediyespor: İbrahim, Şenol, Memiş Mert, Behçet, Mehmet Ali, Veli, Semih, Uysal, Hüsamettin
Sebenspor: Furkan, İsmail Özgün, Umut, Berkay, Eray, Furkan Emre, Emircan, İsmail Altuntaş, Batuhan, Doğukan, Berat, Baran, Samet Can, Kadir, Ali Serkan
İY: 19-16 / MS: 33-34