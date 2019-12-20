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Sebenspor Kupaya Isındı

İlimizde oynanan Erkekler Hentbol Türkiye Kupası 1.Tur 2.gün maçlarında Sebenspor, Köyceğiz Belediyesi’ni 34-33 yenerek C Grubu’nda ilk galibiyetini aldı.

Sebenspor Kupaya Isındı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan 2.günün 2.maçına tutuk başlayan ekibimiz Köyceğiz Belediyespor karşısında ilk yarıyı 19-16 yenik kapattı. Ancak 2.yarıda harika oynayan Sebenspor maçtan 34-33 galip ayrılarak gruptan çıkma şansını sürdürdü. Oldukça sert geçen maçta 2 takımdan da 2 oyuncu kırmızı kart gördü. Temsilcimiz dünü (BAY) geçti.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Hasan Kılıç – Özdemir Kaan Çınar

Köyceğiz Belediyespor: İbrahim, Şenol, Memiş Mert, Behçet, Mehmet Ali, Veli, Semih, Uysal, Hüsamettin

Sebenspor: Furkan, İsmail Özgün, Umut, Berkay, Eray, Furkan Emre, Emircan, İsmail Altuntaş, Batuhan, Doğukan, Berat, Baran, Samet Can, Kadir, Ali Serkan

İY: 19-16 / MS: 33-34

Esra Perçin

Esra Perçin

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