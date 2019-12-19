Sebenspor Kupaya Kötü Başladı

Haber: Volkan Yılmaz

Günde 2 maç üzerinden oynanan kupa mücadelelerinde temsilcimiz ilk maçını Süper Lig ekiplerinden Güneysuspor ile oynadı. Maça ekibimiz rakibiyle başa baş bir oyun çıkarak başladı. 15.dakika 8-8 eşitlikle geçilirken, dakikadan sonra Güneysuspor maçın hakimiyetini eline aldı. Konuk ekip devre arasında 21-14 üstünlükle girdi. 2.yarıya 6-1’lik seriyle başlayan Güneysuspor farkı 12 sayıya kadar çıkardı. Son bölüm karşılıklı sayılarla geçti ve temsilcimiz ilk maçtan 40-28 yenik ayrıldı. Sebenspor’da Berat maçı kırmızı kartla tamamladı. Ekibimiz 2.maçını dün Köyceğiz Belediyespor ile Güneysuspor ise İzmir BŞB ile oynadı. Kupada bugün saat 16.00’da İzmir BŞB-Köyceğiz Belediyespor, 18.00’de ise Bahçelievler Belediye-Güneysuspor maçları oynanacak.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Alpaslan Korkmaz-Bilal Karaman

Sebenspor: Furkan, İsmail Özgün, Umut, Berkay, Eray, Furkan Emre, Emircan, İsmail Altuntaş, Batuhan, Doğukan, Berat, Baran, Samet Can, Kadir

Güneysuspor: Jevtic, Volkan, Emirhan, Osman Zeki, Serkan Mehmet, Yusuf Mert, Maksutov, Samet, Ferdi, Salih, Hüseyin, İsmet, Emre

İY: 14-21 – MS: 28-40