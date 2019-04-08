Sebenspor Mutlu Tamamladı

İlimizi bu sezon Erkekler Hentbol 1.Liginde temsil eden Sebenspor son hafta maçında konuk ettiği Aydın PTT takımını 39-33 yenerek sezonu 5.sırada tamamladı.

Sebenspor Mutlu Tamamladı

Haber: Gönül Olutürk

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan son hafta mücadelesinde rakibi karşısında büyük üstünlük kuran temsilcimiz ilk yarıyı 21-14 önde tamamladı. Maçın 2.yarısında da Aydın PTT’ye şans tanımayan ekibimiz maçtan 39-33 galip ayrıldı. Sebenspor sezonu 5.sırada tamamlayarak ilk sezonunda önemli bir başarıya imza attı.

Salon: Karaçayır

Hakemler:Ahmet Serhat Sefil - Burak Ankut

Sebenspor: İsmail Altunbaş, Ali Serkan, İsmail Özgün, Emre, Onurcan, Berkay, Furkan Emre, Furkan, Uğur, İsmail Altuntaş, Batuhan, Kerem, Doğukan, Berat, Samet Can, Kadir

Antrenörler: Gürkan Gümüş, Anıl Keser

Aydın PTT: İsmail, Egehan, Recep, Batuhan, Hüdayi, Cengizhan, Ulutan, Alparslan, Mehmet, Semih

Antrenörler: İrfan Uygun, Necati Karaman, Yusuf Kirselioğlu

İY: 21-14 / MS: 39-33

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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