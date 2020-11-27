Sebenspor Nihayet Salona Çıkıyor

Arka arkaya 3 hafta covide takılan Sebenspor 8.hafta mücadelesinde Van Erek Beş Yıldız SK takımını konuk edecek.

Sebenspor Nihayet Salona Çıkıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

3 haftadır salona çıkamayan ekibimiz Van Erek maçıyla yeniden parkeye ısınacak. Zorlu mücadele yarın saat 14.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda oynanacak. Ekibimiz bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Ligde haftanın programı şöyle:

8.Hafta

29 Kasım Pazar

Mersin İdmanyurdu Hentbol Sk-Giresunspor

Karabük Yenişehir GSK-Seyhan Belediyesi Spor Kulübü

13:00 Tokat Gençlik Spor Kulübü-Trabzon Büyükşehir Belediyespor

14:00 Seben Spor Kulübü-Van Erek Beş Yıldız Sk

15:00 Yeni Mamak GSK-Zeytinburnu Irmak Sk

15:00 Ankara Hentbol İhtisas Sk-Amasya 1957 Suluova Sk

16:00 Bahçelievler Bld. Sk-Hatay B. Bld. Sk

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