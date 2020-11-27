Sebenspor Nihayet Salona Çıkıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi
3 haftadır salona çıkamayan ekibimiz Van Erek maçıyla yeniden parkeye ısınacak. Zorlu mücadele yarın saat 14.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda oynanacak. Ekibimiz bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Ligde haftanın programı şöyle:
8.Hafta
29 Kasım Pazar
Mersin İdmanyurdu Hentbol Sk-Giresunspor
Karabük Yenişehir GSK-Seyhan Belediyesi Spor Kulübü
13:00 Tokat Gençlik Spor Kulübü-Trabzon Büyükşehir Belediyespor
14:00 Seben Spor Kulübü-Van Erek Beş Yıldız Sk
15:00 Yeni Mamak GSK-Zeytinburnu Irmak Sk
15:00 Ankara Hentbol İhtisas Sk-Amasya 1957 Suluova Sk
16:00 Bahçelievler Bld. Sk-Hatay B. Bld. Sk