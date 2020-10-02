Sebenspor Parkeye Çıkıyor

Haber: C.Kutay Aykan

Temsilcimiz yeni sezonunun ilk maçında yarın saat 14.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda ligin yeni ekiplerinden Hatay BB SK takımını konuk edecek. Sebenspor’da hedef lige iyi bir başlangıç yapabilmek. Ligde ilk haftanın programı ise şöyle:

1.HAFTA

4 Ekim Pazar

13.00: Yeni Mamak Gsk-Tokat Gsk

13.00: Karabük Yenişehir Gsk-Giresun Gençlik Sk

14.00: Trabzon Genç. Hiz. Sk-Seyhan Belediyesi Spor Kulübü

14.00: Mersin İdmanyurdu Sk-Amasya 1957 Suluova Sk

14.00: Seben Spor Kulübü-Hatay B. Bld. Sk

14.00: Eskişehir Orman Sk-Zeytinburnu Irmak Sk

15.00: Ankara Hentbol İhtisas Sk-Van Erek Beş Yıldız Sk

16.00: Bahçelievler Belediye-Aydın PTT

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020, 14:28