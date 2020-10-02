Sebenspor Parkeye Çıkıyor

Haber: C.Kutay Aykan
Temsilcimiz yeni sezonunun ilk maçında yarın saat 14.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda ligin yeni ekiplerinden Hatay BB SK takımını konuk edecek. Sebenspor’da hedef lige iyi bir başlangıç yapabilmek. Ligde ilk haftanın programı ise şöyle:
1.HAFTA
4 Ekim Pazar
13.00: Yeni Mamak Gsk-Tokat Gsk
13.00: Karabük Yenişehir Gsk-Giresun Gençlik Sk
14.00: Trabzon Genç. Hiz. Sk-Seyhan Belediyesi Spor Kulübü
14.00: Mersin İdmanyurdu Sk-Amasya 1957 Suluova Sk
14.00: Seben Spor Kulübü-Hatay B. Bld. Sk
14.00: Eskişehir Orman Sk-Zeytinburnu Irmak Sk
15.00: Ankara Hentbol İhtisas Sk-Van Erek Beş Yıldız Sk
16.00: Bahçelievler Belediye-Aydın PTTGüncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020, 14:28