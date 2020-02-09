Sebenspor Puansız Döndü

Haber: Erdal Tanrıverdi

2.yarıya üst üste 2 beraberlikle başlayan temsilcimiz Sebenspor geçtiğimiz hafta sahasında şanssız bir şekilde tek gollü bir mağlubiyet almıştı. Sebenspor 8 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’te Köyceğiz Spor Salonu’nda Köyceğiz Belediyespor takımına konuk oldu.Temsilcimiz 15.hafta maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyordu ancak planlar tutmadı. Maça çok iyi başlayan ev sahibi ekip ilk yarıyı 15-10 önde tamamladı. 2.yarıda temsilcimiz farkı kapatamayınca salonda 28-21 mağlup ayrılan taraf oldu. Sebenspor 1 hafta ara verilen ligde 16.haftada 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda Amasya 1957 Suluova takımıyla karşı karşıya gelecek.

Salon: Köyceğiz Spor Salonu

Hakemler: Kadir Tuncer - Sıtkı Can Pekin

Köyceğiz Belediyespor: Behçet, Burak, Hüsamettin, Uysal, Memiş Mert, Server, Mehmet Ali, Erkin, Mehmet, Cenk Yaşar, Salih, Cenk Köker, Ali, Sadık

Antrenör: Mehmet Deniz

Sebenspor: Emirkan, İsmail Altunbaş, İsmail Özgün, Umut, Berkay, Emircan, Uğur, Batuhan, Kerem, Doğukan, Berat, Baran, Samet Can, Kadir

Antrenörler: Gürkan Gümüş – Anıl Keser

İY: 15-10 / MS: 28-21