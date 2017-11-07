Haber: Semih Baykal

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler Hentbol 2.Liginde heyecan başlıyor. Geçen sene Beşiktaş’ın birinci, Karşıyaka’nın ikinci ve Milli Piyangonun üçüncü olduğu Lig’de Türkiye dördüncüsü olan Sebenspor bu sezonun ilk maçında 11 Kasım Cumartesi günü Sivas Demirspor kulübünü konuk edecek. Bolu Karaçayır 3000 Kişilik Kapalı Spor Salonunda oynanacak mücadeleye tüm hentbol severler davetli.

Sebenspor ekibinin ilk yarı maçlarının programı ise şöyle:

1.Hafta 11 Kasım Cumartes 13.00: Sebenspor-Sivas Demrspor

2.Hafta 18 Kasım Cumartes 13.00: Düzce Cumayer Bld.-Sebenspor

3.Hafta 25 Kasım Cumartes 13.00: Kayser G.S.K.-Sebenspor

4.Hafta 2 Aralık Cumartes 13.00: Sebenspor-Mersin İdman Yurdu

5.Hafta 9 Aralık Cumartes 13.00: Adana Atakanspor-Sebenspor