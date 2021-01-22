Sebenspor Suluova’yı rahat geçti

Haber: N.Halid Altundal
Sebenspor 10. Hafta erteleme maçında Tokatspor’u 35-32 skorla yendiği maçın ardından, evinde oynadığı müsabakada Amasya ekibine 7 fark atarak rahat bir galibiyet aldı.
Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maçı Ümit Yıldırım–Ahmet Serhat Sefil hakem ikilisi yönetirken ekibimiz ilk yarıyı 18-15’lik skorla önde bitirdi. 2.yarıda zayıf rakibi karşısında üstün oyununu sürdüren ekibimiz, maçta 7 sayı farkla rahat bir galibiyet alırken, Amasya temsilcisi karşısında parkeden 34-27 galip ayrıldı. Temsilcimizde Berkay Ünal 9 gol atarak maçın en skoreri oldu. Temsilcimiz ikinci yarının ilk maçında 16. hafta mücadelesinde 6 Şubat Cumartesi günü deplasmanda saat 13.00’te Hatay Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak.
Salon: Karaçayır Spor Salonu
Sebenspor: Kerem Kezen, İsmail Altunbaş, Umut, Furkan, Emirkan, Eray, Doğan, Aykut, Doğukan, Berat, Emircan, Kadir, Ali Serkan, Berkay Ünal
Antrenör: Gürkan Gümüş
Amasya Suluova SK: Berkay Salih, Yiğiter, Talha, Mehmet Keskin, Emircan, Ümit, Berkay Gencel, Mehmet Üstün, Erkut, Davut, Batuhan, Eyyüb