Sebenspor Suluova’yı rahat geçti

İlimizi Erkekler Hentbol 1.Ligi’nde temsil eden Sebenspor evinde oynadığı ilk yarının son maçı olan 15. Hafta mücadelesinde Amasya Suluova SK takımını 34-27’lik skorla mağlup etti.