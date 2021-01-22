Sebenspor Suluova’yı rahat geçti

İlimizi Erkekler Hentbol 1.Ligi’nde temsil eden Sebenspor evinde oynadığı ilk yarının son maçı olan 15. Hafta mücadelesinde Amasya Suluova SK takımını 34-27’lik skorla mağlup etti.

Sebenspor Suluova’yı rahat geçti

Haber: N.Halid Altundal

Sebenspor 10. Hafta erteleme maçında Tokatspor’u 35-32 skorla yendiği maçın ardından, evinde oynadığı müsabakada Amasya ekibine 7 fark atarak rahat bir galibiyet aldı.

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maçı Ümit Yıldırım–Ahmet Serhat Sefil hakem ikilisi yönetirken ekibimiz ilk yarıyı 18-15’lik skorla önde bitirdi. 2.yarıda zayıf rakibi karşısında üstün oyununu sürdüren ekibimiz, maçta 7 sayı farkla rahat bir galibiyet alırken, Amasya temsilcisi karşısında parkeden 34-27 galip ayrıldı. Temsilcimizde Berkay Ünal 9 gol atarak maçın en skoreri oldu. Temsilcimiz ikinci yarının ilk maçında 16. hafta mücadelesinde 6 Şubat Cumartesi günü deplasmanda saat 13.00’te Hatay Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak.

Salon: Karaçayır Spor Salonu

Sebenspor: Kerem Kezen, İsmail Altunbaş, Umut, Furkan, Emirkan, Eray, Doğan, Aykut, Doğukan, Berat, Emircan, Kadir, Ali Serkan, Berkay Ünal

Antrenör: Gürkan Gümüş

Amasya Suluova SK: Berkay Salih, Yiğiter, Talha, Mehmet Keskin, Emircan, Ümit, Berkay Gencel, Mehmet Üstün, Erkut, Davut, Batuhan, Eyyüb

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