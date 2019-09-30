Sebenspor Süper Başladı

İlimizi Erkekler Hentbol 1.Ligi’nde temsil eden ve hedefini Süper Lig olarak belirleyen Sebenspor sezonun ilk maçında deplasmanda Bahçelievler SK takımı 31-22 yenerek gücünü gösterdi.

Sebenspor Süper Başladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Temsilcimiz sezona çok iyi başlangıç yaparak deplasmanda rakibine fark attı. Ekibimiz Sebenspor 2.hafta maçında 6 Ekim Pazar günü saat 13.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda Tokat Gençlik Takımını konuk edecek.

Salon: Çatalca Spor Salonu

Hakemler: Kürşat Kef - Mesut Ateş

Bahçelievler SK: Görkem, Kadir İslam, Yavuzhan, Evren, Mehmet Şafak, Oğuzhan, Efe Erdem, Berat, Muhammed Yaşar, Muhammed Mirhan, Şuca, Mehmet Ali, Burak Can, Mehmet Akay, Ahmet Aydın, Hüseyin Berk

Sebenspor: Furkan, İsmail ALTUNBAŞ, İsmail ÖZGÜN, Umut, Berkay, Eray, Furkan Emre, Emircan, Uğur, Batuhan, Kerem, Doğukan, Berat, Baran, Samet Can, Kadir

Maç Sonucu: 22-31        

Esra Perçin

Esra Perçin

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