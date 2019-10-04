Sebenspor Taraftarlarıyla Coşacak

Haber: Erdal Tanrıverdi

Lige şampiyonluk hedefiyle giren temsilcimiz ilk maçında deplasmanda Bahçelievler SK takımını 31-22 gibi farklı bir skorla devirerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Temsilcimiz seyircisiyle buluşacağı ilk maçı da kazanarak 2’de 2 yapmak istiyor. Mücadele saat 13.00’te başlayacak. Ligde 2.haftanın programı şöyle:

2.HAFTA

6 Ekim Pazar

13.00: Amasya 1957 Suluova-İstanbul Üniversitesi

13.00: Sebenspor-Tokat Gençlik Spor

14.00: Seyhan Belediyespor-Bahçelievler Belediyesi

15.00: Başkent Akademi-Ankara Hentbol İhtisas

15.00: Aydın PTT-Rize Gençlik Spor

17.00: Ümitköy Anadolu İHL-Köyceğiz Belediyespor