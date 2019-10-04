Sebenspor Taraftarlarıyla Coşacak

Haber: Erdal Tanrıverdi
Lige şampiyonluk hedefiyle giren temsilcimiz ilk maçında deplasmanda Bahçelievler SK takımını 31-22 gibi farklı bir skorla devirerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Temsilcimiz seyircisiyle buluşacağı ilk maçı da kazanarak 2’de 2 yapmak istiyor. Mücadele saat 13.00’te başlayacak. Ligde 2.haftanın programı şöyle:
2.HAFTA
6 Ekim Pazar
13.00: Amasya 1957 Suluova-İstanbul Üniversitesi
13.00: Sebenspor-Tokat Gençlik Spor
14.00: Seyhan Belediyespor-Bahçelievler Belediyesi
15.00: Başkent Akademi-Ankara Hentbol İhtisas
15.00: Aydın PTT-Rize Gençlik Spor
17.00: Ümitköy Anadolu İHL-Köyceğiz Belediyespor