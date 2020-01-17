Haber: Erdal Tanrıverdi
Lige şampiyonluk hedefiyle giren temsilcimiz son haftalarda düşüşe geçmişti. 2.yarıda çıkışa geçmek isteyen Sebenspor 18 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te Tokat Ali Yücel Spor Salonu’nda Tokat Gençlik Spor Kulübü takımına konuk olacak. Temsilcimiz 13.hafta maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Ekibimiz maç öncesi 6.sırada yer alıyor. Ligde 13.haftanın programı şöyle:
13.HAFTA
18 Aralık Cumartesi
13.00: Köyceğiz Belediye-Ümitköy A.İ.H.L
13.00: Tokat Gençlik SK-Sebenspor
13.00: Rize Gençlik Spor-Aydın PTT
16.00: Bahçelievler Belediye-Seyhan Belediye
16.00: İstanbul Üniversitesi-Amasya 1957 Suluova
17.00: Ankara Hentbol-Başkent Akademi
Sebenspor Tokat’ta Galibiyet Arıyor
İlimizi Erkekler Hentbol 1.Ligi’nde temsil eden Sebenspor sezonun 13.hafta maçında 18 Ocak Cumartesi günü Tokat Gençlik Spor’a konuk olacak.
Haber: Erdal Tanrıverdi
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