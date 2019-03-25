Sebenspor Tur Atladı

Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kulüplerarası Yıldızlar Kız / Erkek Hentbol Grup Müsabakaları düzenlendi. Müsabakalarda grup 2.si olan Sebenspor finallere kaldı.

Sebenspor Tur Atladı

Haber: Gökhan Aksoy

Türkiye Hentbol Federasyonunun 2018 – 2019 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Yıldızlar Kız / Erkek Hentbol Grup Müsabakaları gerçekleştirildi.  18-21 Mart 2019 tarihleri arasında Gerze İlçe Spor Salonunda gerçekleştirilen Kulüplerarası Yıldızlar Kız / Erkek Hentbol Grup Müsabakalarında; Kızlarda; 1 . Ankara Yeni Mahalle Belediye Spor Kulübü, 2 . Kastamonu Belediye Spor Kulübü, 3 . Sinop Kaleşehir Spor Kulübü olurken Erkeklerde; 1 . Ankara Maliye Piyango Spor Kulübü, 2 . Bolu Seben Spor Kulübü ve 3 . Sinop Gençlerbirliği Spor Kulübü oldu.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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