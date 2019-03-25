Sebenspor Tur Atladı

Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kulüplerarası Yıldızlar Kız / Erkek Hentbol Grup Müsabakaları düzenlendi. Müsabakalarda grup 2.si olan Sebenspor finallere kaldı.