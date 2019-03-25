Sebenspor Tur Atladı

Haber: Gökhan Aksoy
Türkiye Hentbol Federasyonunun 2018 – 2019 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Yıldızlar Kız / Erkek Hentbol Grup Müsabakaları gerçekleştirildi. 18-21 Mart 2019 tarihleri arasında Gerze İlçe Spor Salonunda gerçekleştirilen Kulüplerarası Yıldızlar Kız / Erkek Hentbol Grup Müsabakalarında; Kızlarda; 1 . Ankara Yeni Mahalle Belediye Spor Kulübü, 2 . Kastamonu Belediye Spor Kulübü, 3 . Sinop Kaleşehir Spor Kulübü olurken Erkeklerde; 1 . Ankara Maliye Piyango Spor Kulübü, 2 . Bolu Seben Spor Kulübü ve 3 . Sinop Gençlerbirliği Spor Kulübü oldu.