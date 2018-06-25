Haber: Semih Baykal

18-23 Haziran Tarihleri arasında Afyon da düzenlenen küçük Erkekler Türkiye Şampiyonasın da ilimizi temsil eden Sebenspor erkek Hentbol takımı, şanssız bir şekilde final oynama şansını kaybetti. Beşiktaş ile 5’ncilik 6’ncılık maçına çıkan Sebenspor, maçı 35-29 kazanarak Türkiye 5’ncisi oldu. Sebenspor tüm yaş gruplarında bu sezon 2.lig şampiyonluğu, Genç Erkekler Türkiye 3.lüğü, Liseler Türkiye 4.sü ,Küçük Erkekler Türkiye 5.likleri ile sezonu kapattı.