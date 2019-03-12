Sebenspor Türkiye Şampiyonu

Haber: Gökhan Aksoy

3 ayrı bölüm halinde oynanan Erkekler Yıldızlar Ligi, Ankara THF spor salonunda yapılan 3. bölüm müsabakalarıyla sona erdi. Sebenspor 9 maçta 18 puan (Sebenspor takımına Amasya 1957 Suluova Sk maçı hükmen 10-0 galip sayılarak 2 puan eklenecek) toplayarak şampiyon oldu. Sebenspor yıldız takımı, A takımına böylece 1,8 puan kazandırmış oldu. Mersin İdman Yurdu SK ikinci olurken, son maçta Ankara Hentbol İhtisas SK'yı yenen İstanbul Üniversitesi SBSK, ikili averajla 3. oldu. Müsabakaların ardından düzenlenen kupa töreninde şampiyon Sebenspor takımı kupa ve madalyalarını MHK Başkanı Barbaros Yılmaz'dan aldı. 2. ve 3. olan takımlara ise plaket ve madalyalarını Federasyon Temsilcisi Coşkun Doğan takdim etti.