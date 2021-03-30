Sebenspor, Van’da takıldı 27-21

Haber: N. Halid Altundal

İki takım arasındaki mücadele Nur Tatar Spor Salonu’nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısını ekibimiz Sebenspor 13-11 önde kapattı. İlk yarıdaki performansını sahaya yansıtamayan ekibimiz ikinci yarı oyundan düştü ve maçtan 27-21 mağlup ayrıldı. Bu sonuçtan sonra 4 haftalık galibiyet serisi sona erdi. Ekibimizden maçın en skorer oyuncusu 6 gol atan Eray Karakoç oldu. Bu haftaki müsabakalar sonunda ekibimiz Sebenspor mağlup olmasına rağmen 5. Sıradaki yerini korudu. Ekibimiz 24. hafta mücadelesini bay geçecek.25. hafta mücadelesinde 10 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’da Tokat Gençlik SK takımına Gaziosmanpaşa Spor Salonu’nda konuk olacak.

Salon: Nur Tatar Spor Salonu

Hakemler: Hamit Bor- Ramazan Baylas

Van Erek Beş Yıldız SK: : Çağrı, Barış, Enes, Fetullah, Göksenin, Yunus, Recai, Sidar, Racitan, Kadir, Mehmet, Yusuf, Yunus Emre, Mehmet, Birhat, Baran

Antrenörler: Müslüm Karaboğa, Ferda Göktaşoğlu

Sebenspor: Kerem Kezen, İsmail Altunbaş, Umut, Berkay, Eray, Doğan, Batuhan, Doğukan, Arda, İsmail Özgün, Berat

Antrenör: Gürkan Gümüş

İlk Yarı sonucu: 11-13