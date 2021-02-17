Sebenspor, Zeytinburnu ile yenişemedi

Haber: N. Halid Altundal
İki takım arasındaki mücadele Karaçayır Spor Salonu’nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısını Sebenspor 13-12 önde kapattı. 2.yarıda rakibin dirençli bir oyun sergilemesi sonucu, konuk ekip skoru dengeledi ve maç 27-27 berabere bitti. Ekibimizden maçın en skorer oyuncusu 8 gol atan Doğukan Özdemir oldu. Ekibimiz 18. hafta mücadelesinde 20 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’da Yeni Mamak GSK takımına THF Spor Salonu’nda konuk olacak.
Salon: Karaçayır Spor Salonu
Hakemler: Okan Erkan Yurt– Abdullah Özdeniz
Sebenspor: Kerem Kezen, Emirkan, İsmail, Umut, Berkay, Furkan, Eray, Doğan, Aykut, Batuhan, Samet Can, Berat, Kadir, Doğukan Özdemir
Antrenör: Gürkan Gümüş
Zeytinburnu Irmak SK: İsmail, Şenol, Ozan, Yunus, İlker, Mert, Berkay, Ahmet, Cahit, Deniz, Kaan, İbrahim, MusaGüncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 09:37