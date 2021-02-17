Sebenspor, Zeytinburnu ile yenişemedi

İlimizi THF Erkekler 1.Liginde temsil eden Sebenspor erkek hentbol takımımız ligde 2. devrenin ikinci maçında 17.hafta müsabakasında kendi sahasında Zeytinburnu Irmak SK takımı ile 27-27 berabere kaldı ve 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi