Sebenspor, Zeytinburnu ile yenişemedi

İlimizi THF Erkekler 1.Liginde temsil eden Sebenspor erkek hentbol takımımız ligde 2. devrenin ikinci maçında 17.hafta müsabakasında kendi sahasında Zeytinburnu Irmak SK takımı ile 27-27 berabere kaldı ve 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Sebenspor, Zeytinburnu ile yenişemedi

Haber: N. Halid Altundal

İki takım arasındaki mücadele Karaçayır Spor Salonu’nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısını Sebenspor 13-12 önde kapattı. 2.yarıda rakibin dirençli bir oyun sergilemesi sonucu, konuk ekip skoru dengeledi ve maç 27-27 berabere bitti. Ekibimizden maçın en skorer oyuncusu 8 gol atan Doğukan Özdemir oldu.  Ekibimiz 18. hafta mücadelesinde 20 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’da Yeni Mamak GSK takımına THF Spor Salonu’nda konuk olacak.

Salon: Karaçayır Spor Salonu

Hakemler: Okan Erkan Yurt– Abdullah Özdeniz

Sebenspor: Kerem Kezen, Emirkan, İsmail, Umut, Berkay, Furkan,  Eray, Doğan, Aykut, Batuhan, Samet Can, Berat, Kadir, Doğukan Özdemir

Antrenör: Gürkan Gümüş

Zeytinburnu Irmak SK:  İsmail, Şenol, Ozan, Yunus, İlker, Mert, Berkay, Ahmet, Cahit, Deniz, Kaan, İbrahim, Musa

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 09:37
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