Sebenspor Zeytini Yedi!..

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlk hafta evinde Hatay BŞB karşısında şanssız bir yenilgi alan temsilcimiz Sebenspor, Zeytinburnu Işıkspor ile İstanbul Maltepe Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Başabaş geçen maçın ilk yarısını 15-14 geride kapatan temsilcimiz 2.yarıda üstünlüğü ele geçirdi ve mücadeleden 29-27 galip ayrılarak sezonun ilk galibiyetine uzandı. Ekibimizde 13 gol atan Eray maçın da yıldızı oldu. Sebenspor 3.haftada 18 Ekim Pazar günü saat 14.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda Yeni Mamak GSK takımını konuk edecek.

Salon: Maltepe

Hakemler: Hasan Tiryaki – Mehmed Sinan Çoban

Zeytinburnu Işıkspor: Cahit Tugay, Mert, Ahmet Şenel, Yunus, Kaan, Berkay, İsmail, Şenol, Ozan, Emirhan, Atilla Yağız, İbrahim Kerem, Deniz, Burak, İlhan, Ahmet

Sebenspor: Emirkan, İsmail Altunbaş, İsmail Özgün, Umut, Furkan, Berkay, Eray, Emircan, Aykut, Batuhan, Kerem, Doğukan, Samet Can, Kadir

Antrenör: Gürkan Gümüş

İY: 15-14 / MS: 27-29