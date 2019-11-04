Sebenspor Zirveye Ayar Çekti

Haber: C.Kutay Aykan
Geçtiğimiz hafta deplasmanda güçlü ekip Amasya 1957 Suluova takımını yenen temsilcimiz, 6.haftada ise zirve ortağı Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni deplasmanda 32-30 yenerek ligde iddialı konuma geldi. Temsilcimiz 7.haftada 10 Kasım Pazar günü saat 13.00’te Seyhan Belediyespor Kulübü’nü Karaçayır Spor Salonu’nda ağırlayacak.
Salon: THF
Hakemler: İbrahim Yılmaz, İbrahim Peker
Ümitköy AİHL: Alihan, Kadir, Can, Baran, Cenk, İzzet, Abdullah, Yüksel, Ekrem, Muhammed Emre, Uğur Can, Muammer, Ümit, Murat
Antrenörler: Orhan İlerisoy, Eyüp Sevim
Sebenspor: Furkan, İsmail Altunbaş, İsmail Özgün, Umut, Berkay, Eray, Furkan Emre, Emircan, Uğur, İsmail Altuntaş, Batuhan, Kerem, Berat, Baran, Samet Can, Kadir
Antrenörler: Gürkan Gümüş, Anıl Keser
İY: 11-14 / MS: 30-32