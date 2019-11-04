Sebenspor Zirveye Ayar Çekti

İlimizi Erkekler Hentbol 1.Ligi’nde temsil eden Sebenspor 6.hafta mücadelesinde zirve ortağı Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni deplasmanda 32-30 yenerek zirveyi yeniden şekillendirdi.

Sebenspor Zirveye Ayar Çekti

Haber: C.Kutay Aykan

Geçtiğimiz hafta deplasmanda güçlü ekip Amasya 1957 Suluova takımını yenen temsilcimiz, 6.haftada ise zirve ortağı Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni deplasmanda 32-30 yenerek ligde iddialı konuma geldi. Temsilcimiz 7.haftada 10 Kasım Pazar günü saat 13.00’te Seyhan Belediyespor Kulübü’nü Karaçayır Spor Salonu’nda ağırlayacak.

Salon: THF

Hakemler: İbrahim Yılmaz, İbrahim Peker

Ümitköy AİHL: Alihan, Kadir, Can, Baran, Cenk, İzzet, Abdullah, Yüksel, Ekrem, Muhammed Emre, Uğur Can, Muammer, Ümit, Murat

Antrenörler: Orhan İlerisoy, Eyüp Sevim

Sebenspor: Furkan, İsmail Altunbaş, İsmail Özgün, Umut, Berkay, Eray, Furkan Emre, Emircan, Uğur, İsmail Altuntaş, Batuhan, Kerem, Berat, Baran, Samet Can, Kadir

Antrenörler: Gürkan Gümüş, Anıl Keser

İY: 11-14 / MS: 30-32

Esra Perçin

Esra Perçin

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